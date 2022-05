Prevenção a incêndios gera economia e contribui na preservação do Pantanal

Com objetivo de ampliar o combate e a prevenção a incêndios no Pantanal, novos brigadistas foram capacitados para atuar em ações de prevenção aos focos de queimada em Mato Grosso do Sul. Conforme o Corpo de Bombeiros, a ação contribui na economia visto que a cada R$ 1 real gasto com prevenção, R$ 10 são economizados com medidas de combate, além de melhorar as condições de trabalho de quem atua diretamente no bioma.

Ao todo, 129 pessoas de Corumbá, Miranda e Aquidauana participaram da capacitação e receberam certificação do CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul). O evento foi realizado no 3º Grupamento dos Bombeiros, em Corumbá.

A capacitação integra o termo de cooperação entre o Sebrae/MS e o Corpo de Bombeiros, em trabalho realizado dentro do projeto Estratégia Sistêmica para Mitigação, Prevenção e Combate a Incêndios e Queimadas nas Áreas Rurais do Pantanal Brasileiro, viabilizado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), e com participação do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

“Esse é um trabalho que nos orgulha muito, o Sebrae junto com os Bombeiros, que é uma instituição referência. Lá atrás, com os incêndios florestais no Pantanal, pensávamos como poderíamos ajudar e chegamos ao BID para obter recursos e fazer esse recurso chegar aos Bombeiros para capacitar pessoas. Nós do Sebrae trabalhamos muito para incluir os pequenos negócios, todas as pessoas que estão no Pantanal e querem gerar renda com a agricultura, turismo, artesanato e contamos muito com a ajuda de vocês, brigadistas. É uma parceria consolidada”, destacou o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça.

Coronel Bombeiro Militar Huesley Paulo da Silva, chefe do Estado Maior Geral, ressalta que é preciso seguir investindo na prevenção.

“É uma satisfação muito grande o Corpo de Bombeiros ser parceiro do Sebrae. Estamos formando um projeto grandioso de brigadistas. Cada R$ 1 gasto em prevenção, nós economizamos R$ 10 com o combate. Vamos contar com vocês. Proteger o patrimônio, a saúde, proteger a nossa vida”, analisou.

Novos brigadistas

Júlio César Parronchi é empresário no Passo do Lontra, comunidade localizada em Corumbá e participou da capacitação, agora, já formado como brigadista ele destaca a importância de atuação no bioma.

“A gente aprendeu a combater o fogo e a preservar a área de serviço da gente. Para mim foi um privilégio muito grande formar brigadista para poder preservar o Pantanal”, disse.

Para o peão na Fazenda Nova Bahia, em Aquidauana, Flávio da Silva Fernandes, o conhecimento técnico de brigadista evitará danos e melhorará as condições de trabalho.

“Aprendi a controlar o fogo. O fogo é muito perigoso e a gente aprendeu a combater ele. Antes, a gente não sabia, inalava fumaça, prejudicava nossa saúde. Na minha classe, que somos peões de fazenda, não temos estudo, a gente conseguiu aprender porque teve prática. Sou muito grato”, explicou.

O projeto de formação dos brigadistas foi viabilizado pela parceria entre o Pró Pantanal – Programa de Apoio à Recuperação Econômica do Bioma Pantanal, uma iniciativa do Sebrae/MS para atuar na recuperação econômica, com fomento na economia criativa, economia da diversidade e aos negócios que já existem nessa região e sofreram impactos causados pelo incêndio florestal. O programa tem apoio da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), FAEMS (Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul), Imasul (Instituto do Meio Ambiente de MS) e a Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

