Sorteio da +Milionária com prêmio mínimo de R$ 10 milhões acontece hoje

O sorteio da mais nova loteria federal, a +Milionária que para o mínimo de R$ 10 milhões será realizado hoje (29). Diferente da Mega Sena, a nova modalidade é composta por duas marcações diferentes em um mesmo jogo.

Como funciona?

Na primeira marcação, o jogador deve escolher 6 dezenas de 1 a 50. Na segunda, chamada de trevo, o jogador deve escolher dois números de 1 a 6. O grande prêmio vai para quem conseguir acertar as seis dezenas e ambos os números do trevo. Todos os sorteios oferecerão, no mínimo, R$ 10 milhões e não acumulam.

De acordo com a Caixa, as chances de acerto das seis dezenas e dos dois trevos é pequena: uma em 238.360.500. As chances de acerto para as faixas de premiação inferiores, entretanto, são maiores. A chance de ter o valor da aposta devolvido (R$ 6) é de uma em 15, sendo necessário acertar dois números do jogo principal e apenas um trevo.

Prêmios

Veja como será distribuída a premiação entre as apostas vencedoras da +Milionária:

Faixa Acertos Chance Prêmio 1 6 dezenas + 2 trevos 1 em 238.360.500 62% do prêmio mínimo de R$ 10 milhões 2 6 dezenas + 1 trevo ou 6 dezenas 1 em 17.025.750 10% do prêmio 3 5 dezenas + 2 trevos 1 em 902.881 8% do prêmio 4 5 dezenas + 1 trevo ou 5 dezenas 1 em 64.491 8% do prêmio 5 4 dezenas + 2 trevos 1 em 16.798 6% do prêmio 6 4 dezenas + 1 trevo ou 4 dezenas 1 em 1.200 6% do prêmio 7 3 dezenas + 2 trevos 1 em 900 Valor fixo de R$ 50 8 3 dezenas + 1 trevo 1 em 112 Valor fixo de R$ 24 9 2 dezenas + 2 trevos 1 em 117 Valor fixo de R$ 12 10 2 dezenas + 1 trevo 1 em 15 Valor fixo de R$ 6

Como apostar?

Assim como outras loterias federais, as apostas podem ser feitas tradicionalmente em casas lotéricas. Também é possível fazer as apostas online, pelo site da Caixa. Para fazer a aposta digital, o usuário deve ter acima de 18 anos e um cartão de crédito válido para viabilizar o jogo. A Caixa receberá apostas da +Milionária até às 16h (horário de Brasília) deste sábado.

Tutorial:

Com informações da Agência Brasil

