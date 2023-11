Homem mata esposa em fazenda e avisa filho por ligação: ‘fiz besteira’

Domingas de Jesus Amorim Farias, 56, foi morta a tiros pelo marido na noite de domingo (19), em uma propriedade rural localizada no município de Alcinópolis. O suspeito, de 57 anos, ligou para o filho para confessar o crime antes de fugir.

Segundo o portal Edição MS, a Polícia Civil e Militar foram acionadas pelo filho do casal, dizendo que a mãe teria sido morta na fazenda da família. No endereço, os policiais encontraram a vítima caída em meio ao sangue, já sem os sinais vitais.

O filho informou que o pai entrou em contato com ele por telefone e confessou ter matado a esposa por conta de desentendimento na divisão dos bens, pois o casal estava em processo de separação.

A delegada responsável pelo caso, Andressa Vieira, relatou que “o casal estava em casa, logo depois o crime o autor ligou para o filho dizendo que teria feito uma besteira e a arma estaria em cima da mesa. A princípio foi um disparo de arma de fogo na cabeça. Tudo indica que ela tinha a intenção de se separar dele”.

Durante buscas no interior da residência, os policiais encontraram uma espingarda calibre .22 sobre a mesa próximo da vítima. Além disso, um arsenal de armas e munições foi descoberto numa sala que estava trancada, a princípio. Foram apreendidas 4 armas longas, 2 revólveres, 2 caixas de chumbo e 18 munições.

A polícia acredita que o suspeito possa ter seguido sentido Goiás. O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia de Polícia Civil de Alcinópolis e está sendo investigado.