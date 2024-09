Incêndio destrói mercado e compromete estrutura do prédio no bairro Jardim Nashivile

Um incêndio destruiu completamente um mercado, na tarde de domingo (1º), no bairro Jardim Nashivile, em Campo Grande. O fogo começou na Rua Osmar Andrade, por volta do meio da tarde, e comprometeu a estrutura do pequeno mercado, além de destruir toda a mercadoria.

O dono do estabelecimento, identificado apenas como Walace, relatou que já havia encerrado o expediente e estava em casa, que fica no mesmo terreno do mercado, quando o incêndio começou. “Eu estava em casa já, quando o fogo começou. Corremos assustados, tentamos apagar, mas não deu tempo”, contou Walace. Ele acredita que o fogo teve início no aparelho de ar-condicionado da padaria do mercado e se alastrou rapidamente. “Agora é trabalhar para reconstruir”, lamentou.

O dono do estabelecimento pediu ajuda a uma vizinha, que tentou ajudar, utilizandouma uma mangueira, mas apesar dos esforços dos vizinhos, as chamas se espalharam rapidamente e consumiram o interior do estabelecimento.

Os bombeiros foram acionados e chegaram ao local em menos de 15 minutos, conforme informações apuradas com vizinhos e o proprietário. Cerca de 6 mil litros de água foram necessários para controlar o incêndio, mas o fogo já havia comprometido toda a estrutura do prédio. “Toda estrutura está comprometida”, afirmou o militar dos Bombeiros, Glaucio Hamilton. Felizmente, a casa de Walace, que é anexa ao mercado, não foi atingida pelas chamas.

As causas exatas do incêndio ainda serão investigadas, mas o proprietário acredita que o problema teve origem no sistema de ar-condicionado.

