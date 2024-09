Governador Eduardo Riedel lança o programa APS Digital para modernizar trabalho de agentes de saúde em MS

O governador Eduardo Riedel (PSDB) lançará nesta segunda-feira (2) o programa APS Digital, uma iniciativa inovadora do governo estadual que visa modernizar e aprimorar o trabalho dos agentes comunitários de saúde (ACSs) e dos agentes de controle de endemias (ACEs) por meio da inclusão digital. O evento será realizado às 14h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande.

Durante a cerimônia, o governador fará a entrega simbólica de tablets para os ACSs e celulares para os ACEs. Ao todo, serão distribuídos 5.499 tablets para os agentes comunitários de saúde, equipamentos que deverão facilitar o trabalho em campo e aprimorar a coleta de dados de saúde da população.

O APS Digital vai além da simples distribuição de equipamentos. Como parte do programa, os agentes de saúde receberão incentivos financeiros escalonados, com valores que variam entre 55% e 85% do salário mínimo até 2026, com pagamentos retroativos a partir de 1º de julho de 2024.

A modernização proposta pelo APS Digital permitirá um monitoramento mais eficaz dos indicadores de saúde e uma gestão aprimorada das metas do programa MS Ativo. Os dados coletados pelos agentes serão integrados ao sistema APS Digital e ao Programa E-visitas, que também faz parte da estratégia de digitalização da saúde pública estadual.

A iniciativa faz parte de um esforço abrangente para melhorar a infraestrutura e as condições de trabalho dos profissionais de saúde em Mato Grosso do Sul, com impacto direto na qualidade do atendimento à população. Com a digitalização, espera-se uma maior eficiência no acompanhamento dos pacientes e no controle de endemias, beneficiando toda a comunidade.

O governador Eduardo Riedel destacou a importância da inovação na saúde pública e o compromisso do governo com a melhoria dos serviços prestados aos cidadãos. “Com o APS Digital, estamos dando um passo importante para modernizar a saúde pública em Mato Grosso do Sul, capacitando nossos agentes e garantindo um atendimento mais rápido e eficaz à população”, afirmou Riedel durante o evento.

