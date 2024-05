Incêndio destrói galpão de reciclagem em Campo Grande e causa prejuízo milionário

Na tarde de domingo (12), um cenário de destruição tomou de um galpão de materiais recicláveis às margens da BR-163, entre as saídas de Três Lagoas e São Paulo, em Campo Grande. além do depósito o fofo também atingiu cinco veículos que estavam no local.

O proprietário do depósito disse, que preferiu não ter seu nome divulgado, relatou à reportagem que o prejuízo estimado chega a R$ 7 milhões. Entre os bens perdidos estão quatro caminhões, um micro-ônibus e um veículo de passeio.

Apesar da magnitude do incêndio e dos prejuízos provocados, não houve feridos. Dos 150 funcionários que trabalham no local, apenas o segurança estava presente no momento do incidente.

O combate ao fogo foi complexo para os bombeiros, que enfrentaram não só as chamas, mas também a falta de água. Um caminhão-pipa da concessionária de água de Campo Grande já chegou ao local, juntamente com as viaturas dos bombeiros.

Com quase duas décadas de história, esta foi a primeira vez que algo de tão grande proporção acontece na empresa de reciclagem. As labaredas atingiram alturas impressionantes, ultrapassando os cinco metros, e a fumaça preta invadiu os bairros vizinhos, podendo ser vista a quilômetros de distância.

O impacto do incêndio também afetou o tráfego local, com o trecho entre as saídas de Três Lagoas e São Paulo sendo bloqueado. Equipes dos bombeiros que estavam no depósito contaram com a colaboração de funcionários de um restaurante próximo para tentar controlar as chamas.

Além dos bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) também auxiliou na operação, controlando o fluxo de trânsito na região, que ficou congestionado nas duas vias.

