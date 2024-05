Homem morre em acidente de trânsito no São Jorge da Lagoa

O motorista Carlos Augusto Queiroz, de 53 anos, morreu em um acidente que deixou outras duas pessoas feridas, na madrugada desta segunda-feira (13), uma colisão no bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande.

Segundo informações preliminares, o incidente ocorreu após a meia-noite, no cruzamento perigoso da Rua Fátima do Sul com a Rua Rio Dourado. A vítima, que dirigia um Corsa, não respeitou a sinalização de Pare no momento do impacto, resultando em uma colisão frontal com um Ford Ka que transitava pela lateral direita do Corsa.

A força do impacto foi tão intensa que os veículos envolvidos foram arrastados por mais de 20 metros ao longo da via, antes de serem violentamente arremessados contra o muro de uma residência nas proximidades. Carlos Augusto Queiroz não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Enquanto isso, o casal que ocupava o Ford Ka foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As vítimas, ainda não foram identificadas, foram encaminhadas em estado grave para a Santa Casa, apresentando fraturas expostas e ferimentos sérios.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: