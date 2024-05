Frente fria avança sobre MS trazendo queda brusca de temperatura

Nesta segunda-feira (13), uma frente fria avança sobre Mato Grosso do Sul, provocando uma mudança significativa nas condições climáticas. A região sul do Estado será a primeira a sentir os efeitos desse fenômeno, que aos poucos se estendeu para outras áreas, influenciando até mesmo a fronteira com o Paraguai.

Em Ponta Porã, cidade localizada na fronteira do Brasil com o Paraguai, o dia amanheceu com nevoeiro, com os termômetros marcando 18ºC. Campo Grande, iniciou a segunda-feira com temperatura amena, com céu parcialmente nublado e 22ºC. No entanto, a máxima pode chegar aos 31ºC ao longo do dia.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) explica que o avanço da frente fria favorece o aumento da nebulosidade em várias regiões do Estado. Embora haja uma baixa possibilidade de pancadas de chuva nas regiões sul, sudoeste e sudeste, a principal consequência desse fenômeno é a queda de temperatura.

Uma massa de ar frio e seco acompanha essa frente fria, intensificando a sensação de frio, principalmente no sul do Estado. Parte dos municípios pode registrar um fenômeno incomum, a temperatura mínima invertida, ou seja, a menor temperatura ocorre no fim do dia.

Em Ponta Porã, por exemplo, os termômetros podem marcar uma máxima de 25ºC e uma mínima de 12ºC no fim da noite. Em Dourados, as temperaturas variam entre 31ºC e 17ºC. Já em Corumbá e Bonito, a oscilação térmica é de 29ºC a 16ºC, enquanto em Porto Murtinho, os termômetros ficam entre 20ºC e 14ºC.

Por outro lado, em algumas regiões como Três Lagoas e Coxim, o impacto da frente fria é mínimo, com máximas de 33ºC e 32ºC, respectivamente.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para o declínio de temperatura, que se estende da região sul, passando pelo sudoeste e alcançando o Pantanal sul-mato-grossense.

Com informações do Cemtec e Inmet.

