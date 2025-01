Homem é executado a tiros enquanto dirigia motocicleta em Coronel Sapucaia

Tiago Alves da Cruz, de 35 anos, foi identificado como a vítima de uma execução a tiros enquanto conduzia uma motocicleta na noite de quinta-feira (9), na cidade de Coronel Sapucaia, localizada a cerca de 396 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu próximo a um posto de combustíveis.

De acordo com informações do sistema de consultas da Justiça sul-mato-grossense, Tiago possuía antecedentes criminais. Ele havia sido preso durante a Operação Hórus, no dia 1º de junho de 2023, por porte ilegal de arma de fogo. Na ocasião, o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recebeu informações sobre uma negociação de drogas envolvendo indivíduos armados. Durante a abordagem, Tiago foi flagrado com uma pistola Jericó calibre 9 mm, municiada com 12 projéteis, além de dois carregadores desmuniciados.

Após a prisão, a Justiça converteu a pena em medidas cautelares, determinando o uso de monitoramento eletrônico por tornozeleira. No momento do crime, Tiago conduzia uma motocicleta com placa do Paraguai e utilizava a tornozeleira eletrônica. Ele foi surpreendido por um pistoleiro, que realizou diversos disparos, atingindo-o no peito e na cabeça. A vítima não portava documentos pessoais e morreu no local.

O corpo de Tiago foi encaminhado para a Unidade Regional de Perícia e Identificação (URPI) em Amambai, onde passou por exames. Posteriormente, será entregue à família para os procedimentos funerários. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais