Candidatos que fizeram o Enem 2024 poderão conferir resultados nesta segunda-feira

Os estudantes que participaram do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2024 terão acesso ao resultado das provas nesta segunda-feira (13). O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) também divulgará, no mesmo dia, os recortes para o programa Pé-de-Meia Licenciaturas, que incentiva a entrada, permanência e conclusão de cursos de licenciatura por estudantes com alto desempenho no exame. O programa oferece oportunidades por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificado), Prouni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

As inscrições para o Sisu estarão abertas entre os dias 17 e 21 de janeiro e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, com prazo final às 23h59 (horário de Brasília) do último dia. De acordo com o Inep, o gabarito oficial com as respostas comentadas das questões já está disponível na página do participante, oferecendo aos candidatos a possibilidade de revisão do desempenho antes da divulgação das notas finais.

Cerca de 40 mil estudantes participaram do Enem em Mato Grosso do Sul, cujas provas foram realizadas em novembro. Durante o exame, os candidatos responderam questões de ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática, além de elaborar uma redação sobre o tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

