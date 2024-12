Homem sobrevive a ataque com 10 tiros ao sair de supermercado, no Guanandi II

Um homem de 27 anos ficou ferido na noite de ontem (22), no bairro Guanandi II, em Campo Grande, após ser alvo de 10 disparos efetuados por uma dupla em uma motocicleta. Apesar da gravidade do ataque, ele sofreu apenas um ferimento superficial em um dos pés.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima havia acabado de sair de um atacadista quando foi surpreendida pelos atiradores. Os suspeitos, que estavam em uma motocicleta vermelha de 160 cilindradas, usavam capuzes, o que impossibilitou sua identificação.

Os criminosos dispararam cerca de 10 vezes contra o homem. Ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Aero Rancho, onde recebeu atendimento médico. Segundo a vítima, o motivo do ataque é desconhecido.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como lesão corporal dolosa. A polícia segue investigando o ocorrido e busca pistas que possam levar aos autores do crime.

