Homem é morto com tiro na testa e autor foge após confessar crime para esposa em Dourados

Homem ainda não identificado foi morto com tiro na testa, na noite desse sábado (21), em Dourados, durante briga em uma residência localizada no bairro Estrela Porã. A vítima também recebeu diversas facadas pelo corpo.

Conforme boletim de ocorrência, a moradora da casa estava chegando e, quando desceu do carro, escutou um barulho de tiro. Ela tentou abrir o portão para verificar o que estava acontecendo, mas alguém o impedia de realizar a abertura.

A mulher forçou e conseguiu entrar na casa, momento em que encontrou o esposo e um amigo, ao lado do corpo do homem, que estava no quintal. À esposa, ele confessou o crime e afirmou que só o fez porque foi atacado com faca.

Em seguida, fugiu junto do outro amigo. A Polícia Militar e Polícia Civil foram acionadas para iniciar as investigações sobre o caso, que foi registrado na delegacia da cidade como homicídio simples.

