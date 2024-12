Semana começa com temperaturas máximas acima dos 30ºC em MS

A semana inicia com calor intenso em Mato Grosso do Sul, com termômetros superando os 30ºC em grande parte do Estado. Apesar da presença de chuvas, estas ocorrem apenas como pancadas leves nesta segunda-feira (23).

Campo Grande amanheceu com céu claro e temperatura de 23ºC. Ao longo do dia, a máxima deve chegar aos 30ºC, com possibilidade de pancadas de chuva rápidas. Para os próximos dias, de terça a quinta-feira, a tendência é de que as temperaturas permaneçam estáveis, alcançando novamente os 30ºC. Na sexta-feira, contudo, espera-se uma leve queda, com máxima prevista de 28ºC.

Na região pantaneira, o calor é ainda mais intenso. Porto Murtinho registra máxima de 34ºC, enquanto Aquidauana chega a 33ºC. Corumbá e Coxim também sentem o calor, com máximas de 31ºC.

No sul do Estado, as máximas previstas são de 30ºC em Ponta Porã e 32ºC em Dourados.

Outras cidades também enfrentam temperaturas elevadas nesta segunda-feira:

Chapadão do Sul: 28ºC

Rio Verde de Mato Grosso: 29ºC

Paranaíba e Nova Alvorada do Sul: 31ºC

Três Lagoas, Água Clara, Nova Andradina, Ivinhema e Naviraí: 32ºC

Bonito e Maracaju: 33ºC

A combinação de calor e pancadas de chuva leves marca o início da semana em Mato Grosso do Sul, criando condições típicas da estação. É importante que a população se mantenha hidratada e atenta às mudanças climáticas ao longo do dia.

Com informações do Inmet

