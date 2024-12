Criança é abandonada por pais embriagados em bar de Campo Grande

Na madrugada desta segunda-feira (23), uma menina de aproximadamente oito anos foi abandonada em um bar localizado no bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande, após seus pais, visivelmente embriagados, se envolverem em uma briga.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada por um homem que encontrou a criança no local. Ao chegarem ao bar, os policiais constataram que a menina, além de não falar por ser PCD (Pessoa com Deficiência), apresentava um machucado em um dos dedos da mão direita. A testemunha relatou que a mãe da criança é conhecida na região como “paraguaia” e que o casal deixou o local após a discussão.

Como a criança não conseguiu fornecer informações, ela foi entregue ao Conselho Tutelar da região do Anhanduizinho para os devidos cuidados. Até o momento, os genitores não foram localizados pelas autoridades.

A polícia continua apurando o caso, buscando identificar os pais e entender as circunstâncias que levaram ao abandono. Situações de negligência como esta destacam a importância do papel do Conselho Tutelar e da rede de proteção à infância em casos de vulnerabilidade.

O caso foi registrado como abandono de incapaz na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e segue sob investigação.

