Suspeito de estuprar e matar criança de 6 anos morre após confronto com a polícia

O homem acusado de sequestrar, estuprar e assassinar uma menina de apenas seis anos, morreu na manhã desta quinta-feira (28) após trocar tiros com policiais do Grupo de Operações e Investigações (GOI), em Campo Grande.

De acordo com informações da polícia, o suspeito, identificado como Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, o criminoso foi socorrido e levado para a UPA da Vila Almeida, mas não resistiu. Ele era considerado de alta periculosidade e tinha passagens por estupro de vulneráveis, incluindo o abuso de um bebê de um ano, que sobreviveu, e de uma enteada de 11 anos, violentada durante anos.

A menina desapareceu na quarta-feira (27). Câmeras de segurança mostraram o momento em que a menina caminhava ao lado de Willian, conhecido da família. Com base nas imagens, os pais acionaram a polícia, que iniciou buscas imediatas.

Ao chegarem à casa do suspeito, na Vila Carvalho, os policiais encontraram a residência aparentemente vazia. O chão da cozinha estava sujo de barro e com marcas de chinelo. Durante a varredura, em um dos quartos, a equipe levantou uma cama e encontrou uma banheira de bebê contendo um volume grande enrolado em uma coberta marrom presa com fita adesiva. Dentro, estava o corpo da criança, que teria sido estuprada mais de uma vez e morta por estrangulamento.

Histórico de violência

Willian era casado, tinha uma filha e morava há cerca de dez meses no bairro. Vizinhos relataram que o casal desaparecia por longos períodos e que gritos eram ouvidos com frequência dentro da residência. Segundo uma moradora, a polícia chegou a bater em sua porta de madrugada, durante as buscas.

O caso causou grande comoção em Campo Grande. A criança foi encontrada sem vida poucas horas após o desaparecimento, em um crime que revoltou familiares, vizinhos e a comunidade local.

Ainda não há informações oficiais sobre como a polícia localizou Willian. O que se sabe é que, ao ser encontrado nesta quinta-feira, ele reagiu e entrou em confronto armado com os policiais do GOI. Baleado, foi encaminhado para a unidade de saúde, onde morreu.

A Polícia Civil segue com a investigação para apurar todos os detalhes do caso e do histórico criminoso de Willian, que já havia deixado outras vítimas.

