Câmara lança livro de colorir, com capivara em pontos turísticos

Como parte do mês de comemorações dos 126 anos de Campo Grande, a Câmara Municipal lançou o livro “Vamos Colorir Campão Juntos?”, voltado ao público infantil. A publicação conta com ilustrações da capivara, apelidada de Capy Guatá, em um passeio turístico pelos principais monumentos da cidade.

O livro foi escrito e ilustrado à mão pela publicitária Mari Armôa, servidora efetiva da Câmara Municipal. Os traços lembram o estilo dos famosos livros de colorir Bobbie Goods, que se transformaram em uma “febre” no público infantil.

A Capy Guatá aparece no Parque das Nações Indígenas, em frente ao monumento Zarabatana, tomando nosso tradicional tereré gelado. A nossa personagem estará ainda na Feira Central, a Feirona, comendo um sobá; no monumento Maria Fumaça, que fica perto da Esplanada Ferroviária; no Monumento Índia Terena, em frente ao Mercadão Municipal.

As ilustrações mostram ainda a capivara de bicicleta passando pelo monumento O Beijo, perto do Lago do Amor; sentada ao lado do poeta Manoel de Barros, representado em estátua de bronze na Avenida Afonso Pena. Ela segue pela avenida, passando pelo relógio da Rua 14 de Julho, pela Morada dos Baís e pelo Obelisco.

A Capy Guatá estende sua visita ainda para o Monumento da Imigração Japonesa, na Praça do Rádio Clube. Nos mostra ainda a Praça das Araras. Além dos desenhos para colorir, o livro conta ainda com algumas receitinhas, como chipa e pastel.

O livro está disponível para download no site da Câmara Municipal, clicando aqui.

Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal