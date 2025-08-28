Pit Bull é resgatado de maus-tratos em Três Lagoas; tutor é preso em flagrante

Um cachorro da raça pit bull foi resgatado em Três Lagoas, a 338 km de Campo Grande, após uma denúncia de maus-tratos. O tutor do animal foi detido e levado à delegacia.

O resgate foi realizado na última terça-feira (26) pela PMA (Polícia Militar Ambiental), no bairro Santa Luzia. A equipe chegou ao local após uma denúncia anônima e encontrou o animal em situação crítica, sem alimentação, água ou abrigo adequado.

De acordo com o portal Rádio Caçula, uma médica veterinária que participou da ação confirmou o estado de sofrimento do cão e constatou os maus-tratos. O responsável pelo animal foi preso em flagrante e autuado, além de receber uma multa administrativa no valor de R$ 2 mil.

O cachorro foi recolhido pela Secretaria de Meio Ambiente e será submetido a tratamento e acompanhamento veterinário até que possa ser encaminhado a um novo lar seguro.