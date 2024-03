Homem morto em confronto com a Choque é identificado

Identificado como Rafael Maciel Valadão, de 34 anos, o criminoso foi morto em um confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar, ocorrido na noite de ontem (14). Algumas horas antes do incidente, ele e um comparsa teriam roubado um carro contendo contrabando, no bairro Portal Caiobá, no cruzamento das ruas Cachoeira do Campo com Marilda Avelino Rezende Perez.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe do Batalhão de Choque foi informada de que o veículo Celta roubado estava na região do bairro Jardim Los Angeles. As diligências foram iniciadas até que os policiais localizaram o carro dentro de uma residência com o portão aberto, na rua Marilda Avelino Rezende Perez.

Ao constatar que se tratava do veículo roubado, a equipe entrou no local e se deparou com Rafael tentando pular o muro.

Ele desobedeceu a ordem de parada e apontou uma pistola na direção dos policiais. Devido ao perigo iminente, as autoridades efetuaram disparos contra Rafael, que mesmo caído, tentou atirar contra os militares, sendo alvejado.

