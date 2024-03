Dupla Israel e Rodolfo, Kamisa 10 e MC Daniel estão na segunda edição do ‘Let’s Bora Party!’

Programação que mistura sertanejo, pagode e funk é a opção para os ecléticos neste sábado

Chegou mais um fim de semana com música e diversão para Campo Grande, com a segunda edição do “Let´s Bora Party!”, que irá misturar sertanejo e funk para os ecléticos de plantão, neste sábado (16). O evento é inspirado no álbum Let’s Bora, da dupla sertaneja Israel e Rodolfo.

As apresentações serão no espaço de eventos do Shopping Bosque dos Ipês, com abertura às 16h. A estrutura do show conta com palco 360° para criar um ambiente mais intimista e de maior proximidade com o público, espaço instagramável e além da dupla, o grupo de pagode Kamisa 10 e o cantor de funk MC Daniel também marcam presença no evento.

O ponto de venda é a Zero67 Conveniência, na Rua Dr. Arthur Jorge, número 1.703, bairro São Francisco, ou por meio do site Q2 Ingressos. Há ingressos nos setores pista, área premium, camarote e bangalôs

A dupla goiana de sertanejo Israel e Rodolfo já possui 27 anos de carreira, com treze EPs, treze CDs e nove DVDs lançados. Em 2021 os cantores tiveram o seu auge no Brasil com o sucesso “Batom de Cereja”, canção que ficou entre as 20 mais tocadas no Brasil. O hit rendeu algumas indicações e prêmios como “Dupla do Ano” e “Hit do Ano”, no Prêmio Multishow” e “Música do Ano” no Melhores do Ano, da TV Globo. Já em 2022 houve o lançamento do álbum “Ao Vivo em Brasília”, com participações de Maiara & Maraisa, Juliette, Kevinho e o duo LP, além da gravação do projeto “Let’s Bora”, com participações de Jorge & Mateus, Mari Fernandez e Ana Castela.

“Estamos felizes demais em fazer mais uma edição dessa festa que é sucesso no Brasil todo. Mais felizes ainda em fazer nessa cidade que sempre nos acolheu tão bem”, disse Israel. Para Rodolfo, a expectativa é que o evento fique marcado para todos que participarem. “O Lets Bora é sempre muito bom, e poder cantar ao lado do Mc Daniel e Kamisa 10, misturando nossos gêneros e animando a galera com grandes músicas de sucesso, será realmente inesquecível”.

Também de Goiânia, mas de um ritmo totalmente diferente, o grupo Kamisa 10 se auto intitula como “os pagodeiros da capital do sertanejo”. Formado em 2014 pelos três amigos Angelino, Erlon e Pitchula, o grupo se destaca pela mistura de sonoridades, com sua base no pagode, com influências de grandes nomes como Thiaguinho, Exaltasamba e Sorriso Maroto.

Com o apelido de “Falcão do Funk”, o cantor paulista de funk, Mc Daniel ele deu início à carreira para superar uma depressão causada pela morte de uma pessoa próxima. Amante do funk, ele enxergou no ritmo uma oportunidade de mudar a vida da mãe e da família. MC Daniel começou sua carreira, emplacando alguns hit’s que fortaleceram sua imagem em meio algumas críticas por já ser considerado ‘MC sem música’, um dos seus primeiros lançamentos foram a música ‘Revoada’, logo em seguida ‘Balmain’.

SEXTA-FIRA (15)

Blues Bar

O aniversário de três anos da banda de rock Monster será com festa no Blues Bar. Em uma noite de muito rock, haverá mais som com a abertura da banda KEFLA e participações de William e Mahoney. O evento será na sexta-feira (15), e quem quiser prestigiar precisa chegar cedo, pois a entrada é limitada, com ingressos a R$ 15, na hora. O Blues Bar fica na rua 15 de novembro, 1186, Centro.

Porks Bar

No dia 17 de março é celebrado o Dia de São Patrício, padroeiro da Irlanda. O dia é regado a muita cerveja e pensando nisso, o Porks Bar realiza a St. Patricks Week. Nesta sexta-feira (15) o Happy Hour será das 17h às 20h, com Chopp Pilsen 300 ml, por R$ 7, Gin Tônica em dobro a noite toda, música ao vivo com David Dias às 18h e com Gabriel Noah trio às 20h. O Porks fica na Rua Antônio Maria Coelho, 4020, bairro Santa Fé.

Vexame

Vai ter samba sim! Esta sexta-feira será dia de muito samba no bar Vexame, com o projeto “Samba no Vexame”. A ideia para o projeto é dar espaço às rodas de samba com qualidade, procurar novos nomes, e movimentar a cena do samba na Capital, todas as sextas-feiras, e nesta haverá show do Samba do Caramelo. Além disso, há novidades: os preços mudaram, e agora há taças de vinho por R$20,00, Beats e Bela Roma por R$10, 00 e Long Neck por R$ 12, na Avenida Calógeras, 3100.

Comitiva Cultural – Inocência

O projeto Comitiva Cultural: teatro em comboio por MS leva a seu espetáculo “O GRANDIOSO mini cirquim das Arábias” ao município de Inocência, com o Circo do Mato, às 14h, na Escola do Campo João Ponce. As entradas são gratuitas. Além dos espetáculos teatrais, a comitiva vai oferecer rodas de conversa e seminários. O projeto Comitiva Cultural é um projeto idealizado por Yago Garcia, com investimento da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, e levará 14 espetáculos diferentes para o interior do Estado.

SÁBADO (16)

Tributo ao Iron Maiden

Essa é para os amantes de heavy metal. No sábado (16), o Barcelona Pub recebe a banda Bighamster com um tributo ao Iron Maiden. A abertura da apresentação fica por conta da banda Monsters, para garantir uma noite de muita energia e metal. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos de forma antecipada na Articket ou pela plataforma Sympla. O Barcelona Pub fica na José Eduardo Rolim, 201, Vila Antônio Vendas. O local abre às 21h, e o tributo começa às 00h.

Sunset Growler Station

O Dia de São Patrício, celebrado no dia 17 de março, é tradicionalmente comemorado com muita cerveja, fazendo referência a Irlanda, país com grande produção da bebida, e da qual o santo é padroeiro. Fazendo alusão a data, o Sunset Growler Station realiza o St. Patrick’s Growler, com música ao vivo, com o melhor do rock nacional e internacional com Bortoti, jay Jenner, e o Hip Hop com o DJ Magão. Além disso, a comemoração terá o simbólico chopp verde e drinks especiais para a data. O evento é no sábado (16), a partir das 18h, no Sunset Growler Station, na Avenida Afonso Pena, 3668. Ingressos podem ser adquiridos na plataforma online Sympla.

Porks Bar

Sábado é dia de caipirinha em dobro até às 19h no Porks! Nos sabores de limão, morango, maracujá, frutas vermelhas e uva com limão, a promoção faz parte do St. Patrick’s Week. Além disso, outros drinks como o Cosmopolitan, Apple Pie e Porks Fire estarão por R$10,00, tudo rodeado com música da banda Kefla, às 20h. O Porks fica na Rua Antônio Maria Coelho, 4020, bairro Santa Fé.

Pátio Sesc

Das 10h às 13h, o Pátio Central Shopping, na rua Marechal Rondon, 1380, Centro, o shopping da região central vira palco para uma experiência única no Pátio Sesc. Quem for, poderá mostrar seu talento na música com as batalhas “Quem sou Eu” e “Karaokê Livre” que prometem animar o seu final de semana. Além disso, das 13h às 16h haverá show Walber Guimarães e das 16h às 20h com a dupla sertaneja Lucas e Evandro.

Feira do Artesão

De 15 a 31 de março será realizada no Shopping Norte Sul Plaza a Feira do Artesão, com um cronograma de oficinas de artesanato criativo. Inscrição: 2kg de alimentos não perecíveis (exceto sal) para cada oficina escolhida. Essas doações serão destinadas ao EMEI – Piratininga. Local das oficinas: Corredor em frente a Padaria Real e Sugo Bagaço. No sábado, haverá oficina de crochê para confecção de chaveiros de amigurumi, das 14h30 às 16h30.

Mostra de Dança do Ventre

A 15ª Mostra Sul-Mato-Grossense de Dança do Ventre, que acontece com entrada gratuita no dia 16 de março de 2024, na Concha Acústica Helena Meirelles, às 17h30. A Mostra, que está em sua décima quinta edição, reúne grupos de Campo Grande e esse ano traz a bailarina internacional diretamente do Egito Lurdiana Bellydancer para uma apresentação única. O espetáculo conta com aproximadamente 86 bailarinas. Coreografias, figurinos e instrumentos variados são muito especiais para tornar cada apresentação única. O espetáculo também conta com a participação da cantora Dany Cristinne que abre com um show de 40 minutos. Grupos como Mahila, Isa Yasmin, Grupos Arees, Grupo Tahul e Sahu Abel fazem parte da programação, além da oficina de ritmos árabes com a professora Carla Rukan.

DOMINGO (17)

Aniversário da Batalha da Leste

Para celebrar dois anos de história do projeto BDL (Batalha da Leste), grupo de rimas de Campo Grande, organizou uma edição especial neste domingo (17) na Praça do Preto Velho. Serão 40 artistas divididos em oito equipes para batalhar. Além disso, o evento trará grafiteiros do interior do Estado, circuito de skate, ferira artística, loja de streetwear, material para grafite, brechó, área kids, e alimentação. O aniversário é no dia 17 de março, das 16h às 20h, na Praça do Preto Velho, Jardim Paulista.

O Grande Salto – Dourados

O município de Dourados ficará repleto de acrobacias, risadas, grandes saltos, tombos e cambalhotas no domingo (17) com o espetáculo “O Grande Salto”, sendo o primeiro trabalho solo do artista João Rocha, que traz para o picadeiro o risco do circo e o riso do palhaço. A apresentação ocorre no Parque do Lago, às 16h30. Para maiores informações acessar a página @sucatacultural ou @ciatheastai no instagram.

Feira do Bosque da Paz

A Páscoa está cada vez mais perto e a Feira do Bosque da Paz, tradicional do domingo em Campo Grande, já se prepara a partir deste domingo (17) para o feriado mais doce, com uma edição especial de Páscoa, para quem quiser antecipar as compras com produtos regionais, moda autoral, antiguidades e diversos tipos de artesanatos. Além disso, o som fica por conta das apresentações ao vivo da banda Vosmecê e do cantor Luiz Acosta. A Feira Bosque da Paz começa às 9h e vai até às 15h, na Praça Bosque da Paz, na rua Kame Takaiassu, 500, bairro Carandá Bosque.

Pagode da Nuala

Para celebrar o mês das mulheres, um dos poucos pagodes feitos por uma mulher na cidade não poderia ter uma edição diferente. Haverá shows da DJ Jubba, a princesa do pop e do funk, DJ Afropaty, rainha das drag queens e do funk, Roda Delas e brindes com a Ossessione. Os ingressos estão entre R$ 11,00 e R$15,00. Mais informações por meio do instagram @pagodedanuala. O Ponto Bar está localizado na rua Dr. Temistocles, 103, Centro.

Ita Center Park

Aliando brinquedos que há muito tempo animam a galera e novas atrações, o Ita Center Park volta para uma nova temporada no Shopping Campo Grande! Sucesso das décadas de 1990 e 2000, o tradicional parque chega ao estacionamento do Carrefour com brinquedos como: Ranger, Disco, Pista de bate-bate, Cine 6D, Tagada, Twister, Bruxo, Rock & Roll,Cama elástica, Giostrina, Trenzinho, Charrete, Caminhãozinho, Tiro ao alvo, Pesca e clássica Roda Gigante. O horário de funcionamento é das 17h às 22h, de segunda à sexta-feira. Aos sábados, domingos e feriados é das 15h às 22h. Os ingressos têm os seguintes valores: um ingresso por R$ 15 e quatro ingressos (combo), por R$ 50. A roda Gigante tem valor separado, sendo R$20 o individual e R$60 o combo com quatro cadeiras. É diversão pra família toda! Com atrações para crianças a partir de 2 anos e adulto de todas as idades!

Por: Amanda Ferreira e Carolina Rampi

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.