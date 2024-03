Adriane Lopes é nome que mais cresce nas pesquisas e se consolida como candidata natural a reeleição na Capital

Adriane Lopes, do Progressistas, e a única prefeita de Capital de Direita do país. Em Campo Grande é a primeira mulher eleita a administrar o município. O projeto prioritário da gestão tem sido investimentos na Educação, Saúde, Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura e Oportunidades – através de capacitações -, além da inovação através da tecnologia. Com isso, de acordo com as principais pesquisas eleitorais divulgadas, se consolida como candidata natural a reeleição para seguir trabalhando em prol da população da cidade.

De acordo com índice CNN – agregador de pesquisas, em parceria com Ipespe Analítica -, Adriane Lopes apresenta um crescimento progressivo. Em dezembro do ano passado, a atual prefeita ocupava o terceiro lugar, com cerca de 11%; no levantamento seguinte, Adriane cresceu para 15%, já empatada tecnicamente com dois outros nomes; e na divulgação recente, Adriane tem 17% das intenções de voto, empatada tecnicamente com outro nome atingindo o favoritismo dos votos.

O índice CNN trata-se de um agregador de pesquisas, desenvolvido pelo Ipespe Analítica, que projeta a intenção de voto para prefeito a partir dos levantamentos feitos por diversos institutos Brasil afora.

O algoritmo desenvolvido pelo Ipespe utiliza o cenário completo das disputas, ao invés de analisar individualmente a série histórica de cada instituto

“A notícia é bem-vinda, porém, neste momento, nossa prioridade é continuar trabalhando incansavelmente para fazer o que é correto e crucial para a população, pois é isso que se refletirá em qualquer pesquisa. A nossa gestão é participativa e oportuniza às pessoas a darem a sua contribuição, para juntos avançarmos”, pontuou Adriane Lopes.

Crescimento

Na primeira pesquisa deste ano para candidatos ao Executivo Municipal, divulgada no último mês, a Adriane Lopes aparece na liderança com 27,30%, em outros três cenários, empatada tecnicamente, em relação a outros nomes.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o nº MS-05781/2024, entre os dias 26 a 30 de janeiro deste ano, junto a 1.000 moradores em todas as regiões de Capital, com 16 anos ou mais.

Em outro levantamento do Instituto Ranking, divulgado nessa segunda-feira (11), Adriane Lopes cresceu 3% e aparece com 29% das intenções de voto na Capital, em um dos cenários pesquisados. O crescimento coloca Adriane à frente de figuras políticas tradicionais do Estado.

A pesquisa foi encomendada pelo site Diário MS News e registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº MS-00344/2024, no período de 4 a 9 de março, junto a 2.000 moradores das sete regiões urbanas de Campo Grande (Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo) com 16 anos ou mais de idade.

Adriane demonstra, a cada dia, sua capacidade política de articulação, além de uma aproximação expressiva com a população do município.

Em outro cenário, o nome de Adriane cresceu 2% em relação aos outros pré-candidatos, cravando a marca de 20%. Na estimulada 1, Adriane Lopes aparece com 17,20%, sendo que na anterior ela fez 15,20%.

Aprovação de gestão

Na última pesquisa divulgada, a gestão de Adriane Lopes foi aprovada por 73,6% dos entrevistados, considerando a soma de indicadores positivos que equivale a 36% considerada boa ou ótima e 37,6% dos entrevistados que consideram que a administração dela é “regular”. Apenas para 20,4% não teve bom desempenho. 6% não responderam.

O Instituto Ranking ainda perguntou o que melhorou nos últimos dois anos no município e 17,1% das pessoas apontaram a geração de emprego seguido de perto pela educação, com 14,6%, pela presença constante junto ao povo, com 12,3%, pelo esforço na administração, com 10,6%, pelas obras retomadas, com 9,3%, e pela sinalização de trânsito, com 8,4%.

A Prefeita lançou em 2023 projetos inovadores que vão desde a revitalização das Escolas para ampliação de 6,6 mil novas vagas, com a construção de 166 salas de aula, instalação de painéis solares, aquisição de brinquedos lúdicos; revitalização das Unidades de Saúde; obras de infraestrutura ou até mesmo a retomada de obras paradas há anos.

