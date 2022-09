Homem é preso por matar amigo de ex-mulher e tentativa de feminicídio

Um homem foi preso na tarde de ontem (21) acusado de assassinar Marcos Vinicius Moreira da Costa, de 23 anos e por tentar matar a ex-esposa. O crime ocorreu em maio deste ano no bairro Jardim Centro Oeste e o suspeito foi preso em uma chácara em Corguinho, a 99 quilômetros de Campo Grande.

Marcos foi morto com sete facadas na cabeça, abdômen, pernas, braço e morreu na hora. A mulher também foi atacada e sofreu ferimentos de faca na barriga. Testemunhas disseram que ouviram a mulher correr para fora de casa, ferida e ensanguentada.

O suspeito foi preso por equipes do Goi (Grupo de Operações e Investigações). Ele estava foragido e de acordo com as informações das equipes, a família do homem teria alugado essa chácara para que ele ficasse longe dos holofotes e escondido. Ele foi encaminhado para a Deam (Delegacia de Atendimento a Mulher) da Capital.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Marianne Cristine, o suspeito já respondia contra outro crime contra a ex-esposa. “Ele já foi interrogado por esse processo e por outro que ele respondia aqui, também contra ela por injuria e vias de fato. Ele não se manifestou, preferiu ficar em silencio e hoje (22) foi encaminhado para audiência de custódia”.

O homem alega que ele ainda estava em um relacionamento com a vítima e que agiu por impulso quando a viu com outro homem. Entretanto a vítima prestou depoimento e afirmou que Marcos Vinicius não era seu amante e que ela não estava mais junto com o acusado.

“Ela relatou que estava separada dele, ele diz que não. Naquele dia ela teria saído para beber com amigos e acabou encontrando o Marcos, que trabalhava no mesmo local que ela. Eles beberam juntos, ele acompanhou ela até em casa porque já era de madrugada e ela acabou falando para ele ficar lá, porque os dois estavam embriagados. Ela relatou que eles dormiram mas não houve nenhum tipo de relação”, explicou a delegada.

O suspeito irá a júri popular por homicídio e tentativa de feminicídio e deverá pegar pena de aproximadamente 10 anos de acordo com a delegada da Deam.

A polícia ainda investiga se foi realmente a família do suspeito que alugou a chácara para esconde-lo. Segundo testemunhas os dois tem três filhos pequenos e, quando estavam juntos, era possível ouvir constantes brigas entre o casal.

Serviço

Feminicídio é o assassinato de uma mulher por questões de gênero; ou seja, quando a vítima é mulher e quando o crime envolver (I) violência doméstica e familiar ou (II) menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Feminicídio por violência doméstica e familiar (também chamado de “feminicídio íntimo”) é quando o crime decorre da violência doméstica, na maioria das vezes praticada em âmbito familiar, por alguém conhecido, com quem a vítima possui ou possuía uma relação afetiva, em razão da perda do controle sobre a mulher, da propriedade que o agressor julgava ter sobre a mulher; o feminicídio por menosprezo ou discriminação é aquele que resulta da misoginia – que é o ódio ou aversão a mulheres, aversão a tudo que é feminino e, muitas das vezes, é precedido por violência sexual, mutilação e desfiguração da mulher.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

