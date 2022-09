Ex-ministro chinês é condenado a prisão perpétua por corrupção

Fu Zhenghua, ex-ministro da Justiça e alto funcionário da polícia chinesa foi condenado nesta quinta-feira (22) à prisão perpétua por corrupção. A primeira condenação do homem foi a de pena de morte, mas ela foi foi alterada para a detenção pelo resto da vida, de acordo com o anuncio do Tribunal Popular de Changchun, localizado na província de Jilin, no nordeste da China.

Zhenghua, de 67 anos, também é ex-vice-ministro de Segurança Pública e começou a sua carreira no meio político sendo um simples inspetor em Pequim. O ex-ministro atuou no cargo entre março de 2018 e abril de 2020, antes de assumir o cargo de coordenador do Comitê de Assuntos Legais e Sociais do Congresso chinês, conhecido como Conferência Consultiva Política do Povo Chinês.

O homem foi “condenado por aceitar subornos” da ordem de 117 milhões de yuans – cerca de US$ 16,7 milhões – e violar “a lei em seu interesse pessoal e de seus parentes”, anunciou o tribunal.

Segundo o tribunal, os seus subornos “enormes” e “seus crimes causaram grandes perdas ao interesse público do estado e do povo”. O ex-ministro foi condenado à morte, mas a pena foi alterada por colaborar com investigadores em outros casos.

