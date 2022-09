PF combate quadrilha que fraudou mais de R$ 1 milhão em benefício previdenciário

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (22), a Operação ‘Fake Address’. O objetivo é desestruturar uma organização criminosa especializada na obtenção fraudulenta de Benefício Assistencial ao Idoso, mediante a cooptação de cidadãos de nacionalidade paraguaia e utilização de documentos falsos. As buscas e apreensões aconteceram em Bela Vista, a 356 km de Campo Grande.

As investigações demonstraram que os aliciadores obtinham a documentação necessária para concessão do benefício. Dessa forma, a quadrilha usava comprovantes de residência fraudulentos com o objetivo de demonstrar falsamente que os estrangeiros eram residentes em território nacional.

De acordo com a Polícia Federal, a quadrilha chegou a roubar R$ 1.400.000,00. Com a deflagração da operação e suspensão dos benefícios fraudulentos, estima-se que o prejuízo evitado aos cofres da União seja de R$ 6.500.000,00.

A Polícia Federal, com apoio de servidores do Ministério do Trabalho e Previdência Social, cumpriu oito mandados de busca e apreensão na cidade sul mato-grossense.

