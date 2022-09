Estadual MS 2023 deve começar a partir de 15 janeiro

O Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul 2023 deve começar a partir 15 de janeiro, é o que aponta a CBF. Pela primeira vez, o Brasileirão sofrerá paralisações em todos os períodos de Data FIFA previstos para o próximo ano e a Copa do Brasil terá suas finais disputadas aos domingos.

A paralisação do campeonato durante as convocações de seleções será uma medida plenamente atendida pela CBF para 2023. Além dos jogos não serem realizados durante a Data FIFA, os times que tiverem jogadores convocados terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período e suas partidas.

“Essa mudança era uma demanda antiga dos clubes, que a CBF finalmente vai atender. O futebol brasileiro tem de fazer o que é melhor, tanto para seus clubes quanto para a Seleção Brasileira. Queremos dar melhores condições para o trabalho de todos, valorizando nossas competições e o nosso futebol como um todo”, disse Ednaldo Rodrigues, Presidente da CBF.

Outra grande novidade do calendário do futebol brasileiro para 2023 é a realização dos jogos da final da Copa do Brasil aos domingos. A medida tem como objetivo tornar a decisão da competição ainda mais atraente, facilitando a promoção das partidas e o acesso dos torcedores aos jogos.

“A tarde de domingo é o horário nobre do futebol brasileiro. Com os jogos da final realizados no domingo, a Copa do Brasil fica mais atrativa e interessante para todos os envolvidos e mexe com a economia. É melhor para o torcedor, que poderá se programar para viajar e acompanhar o time, ou até mesmo fazer sua festa em casa. E também é melhor para os parceiros comerciais, que poderão explorar as finais como eventos ainda maiores ao longo do fim de semana”, destacou Julio Avellar, Diretor de Competições da CBF.

Confira o calendário

– Pré-Temporada: 14/12/2022 a 14/01/2023 (31 dias)

– Campeonatos Estaduais: 15/01 a 09/04 (16 datas)

Confira as datas das competições nacionais da CBF em 2023:

– Copa do Brasil: 22/02 a 23/09 (14 datas)

– Série A: 16/04 a 03/12 (38 datas)

– Série B: 15/04 a 25/11 (38 datas)

– Série C: 23/04 a 12/11 (27 datas)

– Série D: 30/04 a 29/10 (24 datas)

– Supercopa do Brasil: 28/01 (01 data)

Datas das competições sul-americanas:

– CONMEBOL Libertadores: 08/02 a 11/11 (19 datas)

– CONMEBOL Sul-Americana: 08/03 a 28/10 (15 datas)

– CONMEBOL Recopa: 08/02 e 15/02 (02 datas)

Com informações do site Esportes MS.

