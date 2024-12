Homem é preso após tentar matar esposa com golpes de facão em Nova Alvorada do Sul

Na noite de quarta-feira (25), um homem de 25 anos foi preso em flagrante em Nova Alvorada do Sul, cidade localizada a 128 quilômetros de Campo Grande, após tentar assassinar a própria esposa, de 26 anos, com golpes de facão.

O crime ocorreu por volta das 21h, após uma discussão entre o casal. De acordo com o registro policial, a vítima relatou que estava deitada no quarto quando o marido, em visível estado de embriaguez, entrou no cômodo portando um facão e começou a desferir golpes em sua direção. Para se proteger, a mulher ergueu os braços, mas acabou sofrendo dois cortes profundos.

Após os golpes, o homem ainda tentou esganá-la, mas a vítima conseguiu gritar por socorro. Os gritos foram ouvidos pelo cunhado, que rapidamente entrou na casa e impediu que o ataque tivesse um desfecho fatal. A mulher foi socorrida e encaminhada para o hospital, onde recebeu atendimento médico devido aos ferimentos.

Já o autor foi preso em flagrante pela Polícia Militar e levado à delegacia da cidade. O caso está sendo tratado como tentativa de feminicídio.

