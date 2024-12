Câmera de segurança flagra casal furtando residência em Ponta Porã

Um casal foi flagrado invadindo uma residência e furtando eletrônicos, além de fugir com uma motocicleta, na tarde de ontem (25), no Bairro Ponta Porã I, na cidade de Ponta Porã, distante 313 quilômetros de Campo Grande.

Câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos chegaram ao local e, com facilidade, pularam o muro da casa. Em seguida, começaram a jogar os objetos furtados para fora do imóvel. Em um trecho do vídeo, o homem aparece sentado na mureta da calçada, comendo um salgadinho. Pouco depois, a mulher abre o portão e foge conduzindo a motocicleta.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que notaram a presença dos suspeitos. Com acesso às imagens, os policiais identificaram os envolvidos como Gilton Toledo Veron, de 26 anos, conhecido como “Aral”, e Tainá Tereza da Silva Benites, de 20 anos.

Após diligências, Gilton foi localizado na Rua Jatobá. Ele tentou fugir ao perceber a viatura, mas foi capturado. Durante a abordagem, confessou o crime e indicou que havia escondido cobertores, mochilas e outros objetos pessoais das vítimas em uma construção abandonada na Rua Iturama. Ele ainda revelou que planejava vender os itens furtados.

Gilton, que possui extensa ficha criminal por roubos, furtos qualificados, tráfico de drogas, associação criminosa, receptação, corrupção de menores, violação de domicílio, dano e violência doméstica, foi preso em flagrante. Segundo ele, a motocicleta ficou sob posse de Tainá, que ainda não foi localizada.

O homem foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, onde o caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo. A polícia segue com as investigações para localizar a mulher e recuperar a motocicleta furtada.

