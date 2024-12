Morre aos 80 anos o ator Ney Latorraca

O ator e diretor Ney Latorraca faleceu na manhã desta quinta-feira (26), aos 80 anos, na zona sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Clínica São Vicente, da Rede D’Or, onde ele estava internado. A causa da morte não foi divulgada.

“A Clínica São Vicente lamenta profundamente a morte do paciente Antonio Ney Latorraca na manhã desta quinta-feira e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes”, afirmou a instituição em nota.

Uma trajetória de sucesso nos palcos e na TV

Ney Latorraca nasceu em Santos, no litoral sul de São Paulo, em 25 de julho de 1944. Ele começou sua carreira teatral aos 19 anos, quando passou em um teste para a peça “Pluft, o Fantasminha”, de Maria Clara Machado. Em seguida, mudou-se para São Paulo, onde participou de montagens teatrais e começou sua trajetória na televisão.

Após passagens pela TV Tupi, TV Cultura e TV Record, Ney estreou na Rede Globo em 1975, na novela “Escalada”. Sua carreira na emissora foi marcada por papéis memoráveis, como o vampiro Vlad, da novela “Vamp” (1991), e o personagem Barbosa, do humorístico “TV Pirata”.

Ney também teve uma relação próxima com o teatro, mesmo após se consolidar na televisão. Ele destacou, em depoimento ao programa Memória Globo, que a arte foi sua forma de sobrevivência desde cedo. “Aprendi desde pequeno que precisava representar para sobreviver”, afirmou.

A morte de Ney Latorraca deixa um vazio no cenário artístico nacional. Reconhecido por sua versatilidade e talento, ele conquistou gerações com atuações que transitavam entre o drama e a comédia, sempre marcadas por sua personalidade carismática.

Informações sobre velório e sepultamento não foram divulgadas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram