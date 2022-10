Servidores público voltam a trabalhar na quinta-feira

Funcionários públicos só devem retornar ao trabalho na próxima quinta-feira uma vez que foi decretado ponto facultativo na segunda-feira, 10, devido antecipação ao Dia do Servidor Público, e na terça-feira, dia 11, Mato Grosso do Sul comemora 45 anos de criação do Estado e na quarta-feira, 12, é o feriado nacional pela padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida. A antecipação do feriado referente ao dia do Servidor Público deu-se devido o segundo turno da eleição acontecer no dia 30 o que poderia provocar transtornos e com isso os funcionários públicos vão trabalhar normalmente no fim do mês inclusive no dia da votação inclusive nos locais de votação.

Veja como fica o funcionamento de alguns órgãos públicos.

Hemosul

O Hemosul Coordenador funcionará normalmente na segunda-feira (10) estará aberto o dia todo das 7h às 17h. Durante o feriado de terça e quarta-feira (11 e 12) não abrirá, retornando normalmente na quinta-feira (13).

Agenfas

As Agências Fazendárias (Agenfas) ficam fechadas de 10 a 12 de outubro.

Detran

As agências do Detran também seguirão o calendário oficial, permanecendo fechadas no período de 10 a 12 de outubro e voltando a atender na quinta-feira (13).

Fácil

As agências do Fácil permanecem fechadas de segunda a quarta-feira, abrindo somente na quinta-feira (13).