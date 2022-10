Investimentos da Energisa em MS cresceram em 2022

Até o final do ano de 2022 a direção da Energisa anunciou um aumento de 20% em relação ao investido no ano passado em Mato grosso do Sul o que atinge um total de R$ 620 milhões sendo que em 2021 investiu R$ 516 milhões . “Precisam de investimentos constantes nas redes para apoiar uma transição energética sustentável, com clientes capazes de escolher a fonte de energia com segurança de que não ficarão sem esse insumo essencial da vida moderna”. Afirmou Marcelo Vinhaes diretor-presidente da Energisa em Mato Grosso do SulS. Para ele as distribuidoras têm o papel de garantir a segurança no fornecimento e a universalização do serviço para todos os brasileiros.

Entre as obras que a Energisa está realizando na região para a melhoria e a ampliação do fornecimento de energia no Estado, a concessionária destaca a nova Subestação Progresso, na região Sul de Campo Grande.“São oito novas subestações em um ano, consideramos um recorde dentro do plano de investimentos, corroborando com nosso objetivo de cada vez mais evoluir com entregas significativas principalmente para melhoria da qualidade no campo e desenvolvimento do agronegócio”, destacou Vinhaes.

Além de investimentos na expansão, também haverá reforma e interligação das redes de distribuição em 34,5 kV, focados em regiões rurais em desenvolvimento e a continuidade da automação das redes, com implantação de equipamentos telecomandados, os chamados religadores. Além disso, tem a ampliação em Ribas do Rio Pardo com um novo setor de 138kV, a Subestação Santa Luzia 2 em Nova Alvorada do Sul, a nova Subestação Bela Alvorada, em Paraiso das Águas, a Subestação de Vicentina, a nova Subestação Mimoso, também em Ribas do Rio Pardo, a Subestação de Tacuru e a nova Subestação Bocajá, localizada em Laguna Caarapã.