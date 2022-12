Vídeo: explosão de tanque de combustível deixa três vítimas com queimaduras de 3° grau

Três pessoas tiveram queimaduras de segundo e terceiro graus após explosão em tanque de combustível na Fazenda Sirenita, na cidade paraguaia de Carmelo Peralta, fronteira com Porto Murtinho, município localizado a 473 km da capital. O incidente ocorreu na madrugada da última quarta-feira (30).

Conforme apuração do jornal Porto Murtinho Notícias, a polícia paraguaia investiga qual foi a pequena fonte de fogo que iniciou causou a explosão, no local em que o combustível é armazenado. Após a explosão, o incêndio espalhou por uma pequena parte da fazenda.

Os feridos foram transferidos com urgência para o Centro de Saúde Carmelo Peralta e receberam os primeiros socorros. Devido à gravidade das lesões, dois deles foram transferidos para Assunção, capital do Paraguai.

De acordo com a médica Brenda González, diretora do posto de saúde que prestou os primeiros atendimentos, as vítimas apresentaram queimaduras graves. Ela relata ao jornal local, que uma das vítimas, teve queimaduras entre 95 a 99% do corpo e outra entre 60 a 70%. As queimaduras são de segundo e terceiro grau, aponta González.

Até o momento, os nomes dos trabalhadores afetados não foram divulgados. As informações são de que a empresa, proprietária da fazenda, é do ramo de reflorestação de pongâmias – espécie de plantas utilizada na produção de biocombustível.

Confira o vídeo do incêndio:

Com informações do jornal Porto Murtinho Notícias

