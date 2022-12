Atleta de MS conquista Bronze Sul-Americano de Atletismo

Moradora da cidade de Campo Grande/MS, a atleta Lúcia Aguiar conquistou a Medalha de Bronze na prova de 2000m com obstáculos no XX Campeonato Sul-Americano de Atletismo Master de Pista e Campo, que aconteceu em Bogotá, na Colômbia de 20 a 27 de novembro e contou com a participação de mais de 20 países . Ela também garantiu pontuação nas provas que disputou nos 400m; 800m e Cross 8km.

“Uma conquista importante que eu compartilho com minha família, meus amigos e todos os meus apoiadores”, disse Lúcia Aguiar, que já sonha com um novo desafio para 2023, participar do XXI Campeonato Sul-Americano de Atletismo Master de Pista e Campo que será em Lima, no Peru. Mas, antes disso, ela participará de competições nacionais e estaduais.

A medelha vem como prêmio a intensa dedicação em treinos intensos, participação em provas importantes no Brasil. A conquiata encerra um excelente ano esportivo de Lúcia Aguiar da Pinheiro, 54 anos, foi intenso, mas o seu real objetivo era conquistar uma medalha em Bogotá, na Colômbia, sede do .