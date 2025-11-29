Homem é espancado após agredir mulheres em conveniência no bairro Guanandi, em Campo Grande

Um homem de 31 anos foi espancado por várias pessoas na manhã deste sábado (29) após supostamente agredir uma mulher em uma conveniência localizada na Rua Brilhante, no bairro Guanandi, em Campo Grande. O caso ocorreu por volta das 11h e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Conforme o boletim de ocorrência, ao chegarem ao local os policiais encontraram o homem ferido, relatando ter sido atacado por várias pessoas. Parte do grupo responsável pelas agressões ainda estava na conveniência. Quatro envolvidos, duas mulheres e dois homens, com idades entre 18 e 25 anos, confessaram a participação no espancamento.

Aos policiais, o grupo afirmou ter agido em legítima defesa. Segundo o relato, o homem teria jogado uma lata de cerveja contra uma jovem e, em seguida, agredido outras mulheres presentes no estabelecimento. Diante da situação, os dois homens do grupo disseram ter intervindo para defender as colegas, iniciando a briga que terminou com o agressor ferido.

Os quatro suspeitos foram encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como lesão corporal. Com eles, a polícia não encontrou nenhum material ilícito.

O homem de 31 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa da Capital, onde recebeu atendimento médico. A investigação segue em andamento para apurar as circunstâncias do episódio e esclarecer as responsabilidades de cada envolvido.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais