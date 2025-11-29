Homem é rendido com golpe de mata-leão e ameaçado com faca durante assalto no Centro de Campo Grande

Um homem de 42 anos foi atacado e ameaçado com uma faca durante um assalto na tarde desta sexta-feira (28), no Centro de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima caminhava pela Rua Maracaju, seguindo em direção à Avenida Afonso Pena, quando um dos criminosos se aproximou e iniciou uma conversa perguntando as horas. No momento em que o homem respondeu, um segundo suspeito surgiu por trás e o imobilizou com um golpe de mata-leão.

Armado com uma faca, o assaltante fez ameaças e exigiu que a vítima entregasse o celular e a carteira. Após o roubo, os dois fugiram e não foram mais vistos.

O caso foi registrado na Depac Centro e será investigado.