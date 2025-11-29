Campo Grande projeta investimento de R$ 23,1 bilhões no PPA 2026-2029; Câmara aprova plano com 347 emendas

Vista da Cidade - Foto: Reprodução/arquivo
Vista da Cidade - Foto: Reprodução/arquivo

Campo Grande aprovou, para o próximo quadriênio, um investimento projetado de quase R$ 23,1 bilhões. O valor integra o PPA (Plano Plurianual) 2026-2029, aprovado pelos vereadores nessa quinta-feira (27), e estabelece as prioridades, metas e diretrizes que vão orientar as políticas públicas do município nos próximos quatro anos.

Ao todo, o plano prevê R$ 23.083.035.000,00 distribuídos entre 2026 e 2029. Para o primeiro ano de vigência, 2026, a estimativa é de R$ 6.974.493.000,00, valor já previsto na LOA (Lei Orçamentária Anual), que ainda será analisada pela Câmara Municipal.

Os recursos do PPA foram organizados em oito macrodesafios que abarcam diferentes áreas estratégicas:

Cidadania, proteção social e habitação

Cuidado com a saúde

Cultura, esporte, lazer e bem-estar animal

Desenvolvimento sustentável, empreendedorismo, inovação, emprego e renda

Educação e qualidade do ensino público

Eficiência da máquina pública, governança e gestão

Infraestrutura, logística, mobilidade e planejamento urbano

Operações especiais

Segundo o documento, o objetivo central do plano é garantir direitos humanos e reduzir desigualdades sociais, regionais, étnico-raciais e de gênero, além de promover avanços estruturais e sociais no município.

O PPA também define 11 diretrizes que irão orientar a execução das políticas públicas nos próximos anos. Entre elas estão:

Ampliação da participação social, do controle social e da transparência

Promoção da sustentabilidade ambiental

Valorização da diversidade cultural e da identidade regional

Excelência na gestão pública

Humanização da saúde

Aumento da eficiência dos gastos públicos

Estímulo à educação, ciência e tecnologia

Equilíbrio entre receita e despesa

Integração entre as unidades administrativas

Parcerias com instituições públicas e privadas

As diretrizes refletem a busca do município por uma gestão mais eficiente, inclusiva e sustentável.

Pacote robusto de emendas parlamentares

Durante a tramitação do PPA, os vereadores apresentaram 347 emendas ao projeto original. Elas foram distribuídas entre os macrodesafios e ajustam prioridades, ampliam ações e reforçam demandas apresentadas pela população e por diferentes setores da sociedade.

Com a aprovação do plano, o município estabelece o roteiro estratégico para as políticas públicas até 2029. A próxima etapa será a votação da LOA de 2026, que detalha os investimentos do primeiro ano do novo ciclo orçamentário.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Prefeitura de Corumbá terá expediente de seis horas para conter gastos

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *