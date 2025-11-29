Campo Grande projeta investimento de R$ 23,1 bilhões no PPA 2026-2029; Câmara aprova plano com 347 emendas

Campo Grande aprovou, para o próximo quadriênio, um investimento projetado de quase R$ 23,1 bilhões. O valor integra o PPA (Plano Plurianual) 2026-2029, aprovado pelos vereadores nessa quinta-feira (27), e estabelece as prioridades, metas e diretrizes que vão orientar as políticas públicas do município nos próximos quatro anos.

Ao todo, o plano prevê R$ 23.083.035.000,00 distribuídos entre 2026 e 2029. Para o primeiro ano de vigência, 2026, a estimativa é de R$ 6.974.493.000,00, valor já previsto na LOA (Lei Orçamentária Anual), que ainda será analisada pela Câmara Municipal.

Os recursos do PPA foram organizados em oito macrodesafios que abarcam diferentes áreas estratégicas:

– Cidadania, proteção social e habitação

– Cuidado com a saúde

– Cultura, esporte, lazer e bem-estar animal

– Desenvolvimento sustentável, empreendedorismo, inovação, emprego e renda

– Educação e qualidade do ensino público

– Eficiência da máquina pública, governança e gestão

– Infraestrutura, logística, mobilidade e planejamento urbano

– Operações especiais

Segundo o documento, o objetivo central do plano é garantir direitos humanos e reduzir desigualdades sociais, regionais, étnico-raciais e de gênero, além de promover avanços estruturais e sociais no município.

O PPA também define 11 diretrizes que irão orientar a execução das políticas públicas nos próximos anos. Entre elas estão:

– Ampliação da participação social, do controle social e da transparência

– Promoção da sustentabilidade ambiental

– Valorização da diversidade cultural e da identidade regional

– Excelência na gestão pública

– Humanização da saúde

– Aumento da eficiência dos gastos públicos

– Estímulo à educação, ciência e tecnologia

– Equilíbrio entre receita e despesa

– Integração entre as unidades administrativas

– Parcerias com instituições públicas e privadas

As diretrizes refletem a busca do município por uma gestão mais eficiente, inclusiva e sustentável.

Pacote robusto de emendas parlamentares

Durante a tramitação do PPA, os vereadores apresentaram 347 emendas ao projeto original. Elas foram distribuídas entre os macrodesafios e ajustam prioridades, ampliam ações e reforçam demandas apresentadas pela população e por diferentes setores da sociedade.

Com a aprovação do plano, o município estabelece o roteiro estratégico para as políticas públicas até 2029. A próxima etapa será a votação da LOA de 2026, que detalha os investimentos do primeiro ano do novo ciclo orçamentário.

