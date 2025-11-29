PF flagra pagamento de propina e apreende R$ 160 mil em operação contra contrabando em Três Lagoas

A PF (Polícia Federal) apreendeu cerca de R$ 160 mil no momento em que um ex-policial, suspeito de envolvimento em crimes de contrabando, realizava o pagamento de propina a um policial da ativa. O flagrante ocorreu na tarde dessa sexta-feira (28), em Três Lagoas, município localizado a 330 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a PF, a operação teve início após o recebimento de uma denúncia anônima. A informação relatava que uma mulher faria um saque de grande quantia em dinheiro para entregar a um policial, como forma de pagamento por favorecimento a atividades de contrabando na região.

A partir da denúncia, equipes da Polícia Federal passaram a realizar levantamentos e diligências para verificar a procedência das informações. Durante a apuração, os agentes constataram que a mulher citada possuía diversos registros criminais relacionados ao contrabando.

As investigações revelaram ainda que o marido da suspeita, responsável por efetuar o pagamento no momento do flagrante, era um ex-policial que também tinha passagens pela polícia pelo mesmo tipo de crime. Ele foi surpreendido pelos agentes da PF no ato de entrega do dinheiro ao policial da ativa, que também passa a ser investigado.

A Polícia Federal não informou os nomes dos envolvidos, que seguem sob investigação. O caso deve ser encaminhado ao Ministério Público Federal, que irá analisar as medidas judiciais cabíveis. A apreensão integra uma série de ações voltadas ao combate ao contrabando e à corrupção policial em Mato Grosso do Sul.

