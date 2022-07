Hepatite misteriosa: 10 mortes no Brasil são investigadas

O Ministério da Saúde investiga se dez mortes no país foram causadas pela hepatite misteriosa. Cerca de 19 estados já têm registros de pacientes com sintomas da doença, e até o momento, dez transplantes foram realizados.

De acordo com informações da pasta, as vítimas são do Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, e São Paulo. Elas estavam entre os 96 casos sob investigação. São Paulo é o estado com o maior número de casos em análise: 32. Eles foram registrados em 21 cidades, sendo quatro da região metropolitana (Diadema, Embu-Guaçu, Itapevi e São Bernardo do Campo).

O primeiro caso provável da doença no Brasil foi confirmado no Mato Grosso do Sul, no município de Ponta Porã, em uma jovem de 16 anos. De acordo com o ministério, para o diagnóstico, existe um protocolo que elenca três estágios para os casos: o primeiro é suspeito, o segundo é provável e o terceiro é confirmado. O órgão ainda ressalta que até o momento não há casos confirmados no Brasil.

Sintomas

Entre os principais sintomas da doença estão a mialgia, náusea, vômito, letargia, fadiga, febre, dor abdominal, diarreia e icterícia. Nos casos graves podem ocorrer insuficiência hepática aguda com encefalopatia. Já os sinais e sintomas de hepatite fulminante são: insuficiência hepática aguda, caracterizada pelo surgimento de icterícia, coagulopatia e encefalopatia hepática em um intervalo de até oito semanas.

A fisiopatologia está relacionada à degeneração e à necrose maciça dos hepatócitos. O quadro neurológico progride para o coma ao longo de poucos dias após a apresentação inicial.

Como começou:

Os primeiros casos da doença foram notificados no dia 5 de abril deste ano, quando ao governo do Reino Unido notificou a OMS (Organização Mundial da Saúde) da existência de dez casos de hepatite de origem desconhecida na Escócia. Todos os pacientes tinham menos de 10 anos de idade.

Atualmente, o Reino Unido tem 267 casos da doença classificados como prováveis.

Os EUA são o país com maior número de casos prováveis, um total de 305. Japão e México têm 58 casos cada um, e a Itália, 34.

Alguns países e organizações de saúde adotam classificações distintas da OMS.

Existem cinco vírus conhecidos que causam a hepatite: A, B, C, D e E. Além destes, há a hepatite autoimune, em que o próprio sistema imunológico do corpo ataca o fígado.

No caso da hepatite misteriosa, como também é conhecida, o agente causador não foi identificado.

A agência de saúde britânica e a OMS investigam se uma mudança no genoma do adenovírus pode ser a causa da doença.

Com informações dos repórteres Carlos Eduardo Ribeiro e Lethycia dos Anjos