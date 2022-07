Profissionais da saúde e população receberão orientações sobre Hepatites no “Julho Amarelo”

O mês de julho é marcado pela prevenção e combate às hepatites virais – denominado como “Julho Amarelo. Os principais hospitais de Campo Grande irão iniciar um trabalho de orientação, testagem e vacinação contra à doença a profissionais de saúde e a população em geral.

A campanha iniciou ontem (06), no Hospital El Kadri, com o objetivo de alertar os profissionais de saúde sobre as principais formas de prevenção das Hepatites Virais, como uso de preservativo, vacinação, testes rápidos e Profilaxia Pós Exposição (PEP).

O serviço inicia com a conscientização dos profissionais de saúde por serem a categoria mais suscetível a contrair de forma acidental às doenças, devido ao auto grau de exposição e contato com materiais perfurocortantes e a pacientes que possam estar contaminados.

Durante o mês estão previstas ações de testagem e orientação na Praça Ary Coelho, região Central, nos sábados e domingos. Já no fim do mês, no dia 30, haverá o “Dia D” da mobilização. A campanha é feita pela SESAU (Secretaria Municipal de Saúde), por meio do SISTs (Serviço de Infecções Sexualmente Transmissíveis).

Hepatite

A hepatite é uma doença inflamatória que atinge o fígado e pode ser causada por vírus, pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas.

A doença pode não apresentar sintomas, mas quando aparecem, se manifestam na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. No caso das hepatites virais, foco da campanha do Julho Amarelo, são inflamações causadas por vírus classificados pelas letras A, B, C, D (Delta) e E.

A testagem rápida para as hepatites B e C está disponível nas 72 unidades básicas e de saúde da família (UBSs e USFS) é a melhor maneira precoce para um diagnóstico da doença. Para saber se há a necessidade de realizar os exames que detectem as hepatites observe se você já se expôs a seguinte situação: Praticou sexo desprotegido, compartilhou seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha e outros objetos que furam ou cortam; da mãe para o filho durante a gravidez, o parto e a amamentação e transfusão sanguínea antes de 1993 (vírus B,C e D).

No caso das hepatites B e C é preciso um intervalo de 60 dias para que os anticorpos sejam detectados no exame de sangue.

Vacina

As unidades realizam a vacinação contra as hepatites A e B. A vacina para hepatite A é aplicada nas crianças até os 12 meses de vida. Já para a hepatite B é administrada ao nascer e pode, também, ser realizado o esquema vacinal com três doses em qualquer idade, incluindo adolescentes, adultos, idosos e gestantes.

Dados

Em 2021 foram registradas 13 notificações do tipo B e 38 do C. Neste ano, até o mês de junho, foram notificados 13 casos do vírus B e 15 do vírus C.

Programação

Dia 08/07 das 8h às 16h – Hospital Universitário

11/12/13/14/15 das 8h às 16h – Hospital Regional

18/19/20/21/22 das 8h às 16h – Santa Casa de Campo Grande

25/26/27/28/29 das 8h às 16h – Hospital do Câncer

Alertar os profissionais de saúde e população em geral sobre as principais formas de prevenção das Hepatites Virais, entre elas destaca-se: uso do preservativo, vacinação, testes rápidos e Profilaxia Pós Exposição (PEP);

Incentivar a população sobre a necessidade da realização do teste rápido para detecção precoce do diagnóstico Hepatite B e C e outras IST;

Ampliar o acesso ao tratamento precoce dos casos novos de pessoas com Hepatite B e C e outras IST;

Divulgar a importância da realização da PEP quando ocorrer o acidente com material biológico e o Comunicado de Acidente de Trabalho pela empresa empregadora.

Dias 03/09/10/16/17/24/31 das 8h às 16h – Praça Ary Coelho

Alertar a população para as principais formas de prevenção das Hepatites Virais;

Incentivar a população sobre a necessidade da realização do teste rápido para detecção precoce do diagnóstico Hepatites Virais;

Incentivar o tratamento precoce dos novos casos diagnosticados de Hepatite B e C.

Dia 30 de julho das 8h às 16h – Praça Ary Coelho

DIA DE COMEMORAÇÃO DAS HEPATITES