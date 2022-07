Novos pontos da região central são interditados nesta quinta-feira, confira

Com avanço da segunda etapa de obras do Reviva Campo Grande, novos trechos da região central são interditados diariamente no centro da Capital. Nesta quinta-feira (7), a Rua Pedro Celestino, entre as ruas Barão do Rio Branco e Dom Aquino, será totalmente fechada para obra de reperfilamento, etapa que antecede o recapeamento.

Após a finalização do trecho, a quadra seguinte será totalmente fechada entre a Dom Aquino e Marechal Rondon, para o mesmo serviço.

Na sequência, a quadra que compreende as ruas Marechal Rondon e Maracaju, será totalmente fechada, também para obras de reperfilamento. A previsão de liberação é para o mesmo dia.

Corredor de ônibus

Na Rui Barbosa, as vias entre a Dom Aquino e Marechal Rondon, estão com duas faixas de rolamento liberadas, em frente à estação de embarque e desembarque. Após o termino das obras os passageiros de ônibus terão acesso em tempo real ao itinerário das viagens via qr-code.

Os pontos de ônibus ganharão iluminação inteligente, que detecta a presença de usuários no local para aumentar a claridade e trazer mais segurança durante a espera do transporte coletivo.

Também serão instaladas cinco estações de embarque e desembarque, distribuídas pelos 7km que estão sendo requalificados, no trecho entre a Universidade Federal e a Avenida Rachid Neder.

As estações estarão localizadas do lado esquerdo da via, e poderão ter até 40 metros de extensão, definido de acordo com a demanda de usuários. Por serem estruturas grandes, a instalação sobre a calçada, do lado direito da rua, impediria o acesso aos imóveis, além de prejudicar a visualização das fachadas dos comércios.