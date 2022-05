Guarda Municipal e Sisep realizam mutirão de limpeza na antiga rodoviária de Campo Grande

Nesta sexta-feira (6), um mutirão organizado por cidadãos, policiais militares e guardas municipais deixaram a antiga rodoviária de Campo Grande com uma aparência melhor após recolherem a sujeira e entulhos com apoio da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), na rua Barão do Rio Branco, na Capital.

Segundo a assessoria da GCM (Guarda Civil Metropolitana), as pessoas que estavam entorno do prédio e dentro de imóveis abandonados, foram evacuadas e aconselhadas a encontrarem a SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social).

A Prefeitura de Campo Grande publicou no final de março de 2022, o edital de licitação para contratar as obras de revitalização da antiga estação rodoviária, o Terminal Heitor Eduardo Laburu. Até agora, quatro empresas manifestaram interesse em concorrer à licitação do projeto.

As propostas das empresas participantes do certame foram abertas no último domingo (3). O projeto prevê intervenção nas áreas públicas nos dois pisos do prédio, que somam 8.625,29 m².

O projeto também contempla soluções viárias para garantir maior segurança no trânsito e vagas de estacionamento, facilitando o acesso a quem foi um das mais movimentadas galerias comerciais da cidade, um embrião do que são hoje os shoppings.