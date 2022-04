Prefeitura abre licitação para transformar antiga rodoviária em “Calçadão” da Capital

A Prefeitura de Campo Grande publicou, hoje (31), o edital de licitação para contratar as obras de revitalização da antiga estação rodoviária, o Terminal Heitor Eduardo Laburu, na rua Barão do Rio Branco, região do Centro de Campo Grande.

As propostas das empresas participantes do certame serão abertas no próximo dia 3 de maio. O projeto prevê intervenção nas áreas públicas nos dois pisos do prédio, que somam 8.625,29 m².

O projeto também contempla soluções viárias para garantir maior segurança no trânsito e vagas de estacionamento, facilitando o acesso a quem foi um das mais movimentadas galerias comerciais da cidade, um embrião do que são hoje os shoppings.

Na área pública localizada na rua Joaquim Nabuco está prevista a construção de uma edificação em dois pavimentos de 1.070 metros que abrigará a Guarda Civil Metropolitana e Funsat (Fundação Social do Trabalho). O espaço das antigas plataformas externas será adaptado para se tornar um corredor de acesso a galeria e ao edifício público, transformado num grande calçadão com jardins contemplativos.

A proposta arquitetônica prevê a reabertura das duas clarabóias do projeto original e que foram fechadas ao longo dos anos , prejudicando a iluminação e a ventilação do prédio. Na reabertura dos vãos serão feitos acessos ao pavimento superior.

Estacionamento público

A outra área pública, com 2.326,53 m², que margeia a rua Vasconcelos Fernandes, antigo ponto de ônibus do transporte coletivo, será transformada em área de estacionamento no horário comercial. O piso será nivelado para se tornar um grande platô, espaço multiuso para eventos.