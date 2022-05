Ipespe: Lula tem 44% e Bolsonaro 31% no primeiro turno das eleições

Pesquisa Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas) contratada pela XP Investimentos e divulgada hoje (6) aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente da corrida presidencial com 44% das intenções de voto na pesquisa estimulada – quando é apresentada a lista de nomes dos pré-candidatos.

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição, aparece em segundo lugar, com 31%.

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) vem na sequência, com 8% das intenções de voto; o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) tem 3%, e o deputado federal André Janones (Avante), 2%.

Como a margem de erro do levantamento é de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, esses três pré-candidatos estão tecnicamente empatados.

A senadora Simone Tebet (MDB) e o cientista político Luiz Felipe d’Avila (Novo) têm 1% cada e empatam tecnicamente com Doria e Janones.

A sindicalista Vera Lucia (PSTU), o ex-deputado José Maria Eymael (DC) e o deputado Luciano Bivar (União Brasil) não pontuaram. Brancos e nulos somam 8%, e não sabem, 2%.

Não é possível fazer uma comparação do desempenho dos pré-candidatos em relação à pesquisa anterior, publicada em 22 de abril, já que há diferença na lista de nomes apresentados como opções -Luciano Bivar, cujo nome foi aprovado pela União Brasil em 14 de abril, aparece pela primeira vez na Ipespe.

No levantamento de duas semanas atrás, Lula tinha 45% das intenções de voto, e Bolsonaro, 31%.

Para a pesquisa, o instituto entrou em contato por telefone com 1.000 entrevistados, de 16 anos ou mais, entre os dias 2 e 4 de maio. O nível de confiança é de 95,5%. A sondagem foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-03473/2022.

Veja o cenário estimulado de primeiro turno:

Lula (PT): 44%

Bolsonaro (PL): 31%

Ciro (PDT): 8%

Doria (PSDB): 3%

Janones (Avante): 2%

Tebet (MDB): 1%

Felipe d’Avila (Novo): 1%

Vera (PSTU): 0%

Eymael (DC): 0%

Bivar (União Brasil): 0%

Nenhum/não iria votar/branco/nulo: 8%

Não sabe/não respondeu: 2%

Com informações da folhapress.