Ex-prefeito de Naviraí compartilha pré-candidatura e conversas com Puccinelli: “tem apoio”

“Podemos fazer mais”. Com essa palavras, Izauri Macedo (MDB) – mais conhecido como Dr. Izauri – informou nesta sexta-feira (6) sua participação na corrida eleitoral de 2022. Pelo Movimento Democrático Brasileiro, o pré-candidato irá disputar ao cargo de deputado estadual no pleito deste ano.

Ex-prefeito de Naviraí, município distante 361 quilômetros de Campo Grande, e ex-vice do Conisul (Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento da Região Sul de MS), Dr. Izauri acredita que seu trabalho não terminou e que poderá fazer muito mais para a política regional.

“Considero que a luta por um Estado melhor continua e que podemos fazer muito mais. Não só pela região onde o Conisul abrange, mas – enquanto deputado estadual – também para o Mato Grosso do Sul como todo”, afirma. E completa: “é confortador levar serviços tão essenciais para essa gente, fortalecendo e desenvolvendo o tanto quanto pudermos”, revela.

O pré-candidato compartilhou em visita ao Jornal O Estado MS conversas com diferentes partidos antes de se filiar oficialmente ao MDB, neste ano eleitoral. Até então, Dr. Izauri tinha inscrição no Democratas. “Fui apresentado a diversos projetos, que me procuravam para integrar a chapa. Já tinha a intenção de sair do DEM e me filiei em algo que novamente acredito”, descreve.

Sobre o ex-prefeito da Capital, ex-governador e atual candidato ao chefe do Executivo sul-mato-grossense, André Puccinelli (PSDB), Dr. Izauri comentou que houveram encontros entre os dois políticos. O último deles, inclusive, apoio foi firmado. “De prontidão”, finaliza.