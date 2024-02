Guarda Municipal de Corumbá impede tentativa de invasão a Centro de Educação Infantil

Na tarde de sexta-feira (23), um homem de 26 anos, conhecido como “Chucky”, foi flagrado por equipes da Guarda Civil Municipal ao tentar ingressar no Centro de Educação Infantil Professora Miriam Mendes, localizado no Bairro Guatós, parte alta de Corumbá, município distante 428 km de Campo Grande.

De acordo com informações de uma reportagem do site Diário Corumbaense, o incidente ocorreu por volta das 17h, durante o horário de saída dos alunos. O indivíduo tentou adentrar na unidade educacional, mas foi impedido pela diretora do Cemei, Laudicéia Leite Larocca. Diante de atitudes suspeitas, a diretora prontamente barrou o acesso, declarando de maneira firme: “você não vai entrar”.

Em resposta, o homem, identificado como Chucky, elevou a camisa, revelando uma faca na cintura, e ameaçou a diretora. Laudicéia Leite Larocca agiu com rapidez, acionando imediatamente a Guarda Municipal e garantindo a segurança das crianças que ainda aguardavam a saída na área externa do Centro de Educação Infantil.

As equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e Operacional da Guarda Municipal agiram prontamente, detendo o indivíduo próximo ao Cemei. Durante a abordagem, foram encontradas duas facas de serra em posse do suspeito. Chucky, já conhecido no meio policial, foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia Civil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: