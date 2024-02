UFMS abre inscrições para o programa com mais de 3,4 Mil vagas

Estão oficialmente abertas as inscrições para o programa “Quero ser UFMS 2024”, um processo seletivo que oferece oportunidade para candidatos que participaram de edições anteriores do Vestibular UFMS, do Passe (Programa de Avaliação Seriada Seletiva) e do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Com mais de 3,4 mil vagas disponíveis, distribuídas entre 76 cursos presenciais e a distância, nas instalações da Cidade Universitária e em todos os câmpus, o programa busca preencher vagas ociosas que não foram utilizadas pelos processos seletivos regulares.

Os interessados em participar do “Quero ser UFMS 2024” precisam ter realizado o Enem entre os anos de 2017 e 2023, o Vestibular UFMS entre 2020 e 2024, o Vestibular Digital em 2023 ou 2024, ou ainda, a 3ª etapa do Passe nos triênios 2019-2021, 2020-2022 e 2021-2023.

O diretor de Planejamento e Gestão Acadêmica, Anderson Viçoso de Araújo, destaca que o programa, implementado em 2021, já proporcionou a entrada gratuita de 3.358 estudantes na Universidade. Essa iniciativa visa dar uma segunda chance aos candidatos que buscam uma vaga na UFMS e contribui para preencher oportunidades que, de outra forma, permaneceriam ociosas.

Os candidatos que optarem por utilizar as notas do Enem podem acessar seus boletins na página do participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Para aqueles que realizaram mais de uma edição da prova, a flexibilidade é oferecida, permitindo que escolham qual resultado desejam submeter. O mesmo se aplica aos candidatos que optarem pelo Vestibular ou pelo Passe, com os resultados disponíveis na página de Ingresso da UFMS.

As inscrições para o “Quero ser UFMS 2024” podem ser realizadas até o dia 4 de março, diretamente na página de Inscrição da UFMS. Após o cadastro pessoal, os candidatos escolhem a cidade, a unidade e o curso desejado, podendo optar entre a ampla concorrência ou vagas reservadas. Os dados são preenchidos, incluindo o número de inscrição do processo seletivo que será aproveitado (Enem, Vestibular UFMS, Vestibular Digital ou Passe) com o ano correspondente.

A divulgação do resultado preliminar está programada para o dia 6 de março, com a convocação da 1ª chamada prevista para o dia 12 do mesmo mês. O “Quero ser UFMS 2024” representa uma excelente oportunidade para aqueles que almejam fazer parte da renomada instituição de ensino, consolidando o compromisso da UFMS com a inclusão e a diversidade educacional.

