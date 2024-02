Operação da Polícia Federal Resulta na Apreensão de 200 Quilos de Cocaína em Deodápolis

Na tarde da última sexta-feira (23), uma operação da Polícia Federal desencadeou a apreensão de um caminhão carregado com mais de 200 kg de cocaína na cidade de Deodápolis, distante 265 quilômetros de Campo Grande. O motorista foi detido em flagrante, acusado de tráfico de drogas.

O caso começou quando os policiais federais abordaram um veículo que trafegava em baixa velocidade com o pisca alerta ligado, próximo ao acostamento da BR MS-276. A atitude suspeita chamou a atenção dos agentes, que prontamente realizaram a abordagem.

Durante conversa com o motorista, os policiais notaram seu nervosismo, o que levou a uma verificação mais detalhada do veículo. Foi então que, após uma inspeção minuciosa, os oficiais identificaram uma abertura no tanque de combustível do caminhão, onde a droga estava habilmente oculta.

O motorista, ao ser questionado, pela descoberta, não resistiu à prisão e confessou que transportava a carga ilícita. Segundo informações fornecidas pelo suspeito, o destino do caminhão carregado de cocaína seria a cidade de Maringá, no Estado do Paraná.

O caminhão e os mais de 200 kg de cocaína foram apreendidos, e o motorista foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal de Dourados, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

