Paulo Corrêa pede recuperação da BR-376, em Glória de Dourados

O Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e deputado estadual Paulo Corrêa, acionou novamente o Governo do Estado nesta quarta-feira (29), solicitando providências para a recuperação do trecho que dá acesso à BR-376, em Glória de Dourados.

Problemático, o trecho em questão compreende o início da avenida Presidente Vargas, passando pelas ruas Sinval Ramos de Novais e Kiyoo Masuko.

Conforme Corrêa, esse ponto encontra-se em crítico estado de trafegabilidade, colocando em risco a vida dos condutores. “É uma importante via de acesso à cidade e essa obra vai garantir mais segurança, conforto e agilidade no local”, argumentou.

A indicação, apresentada a pedido do vereador Reginaldo Costa Borges, foi enviada ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de Infraestrutura Renato Marcílio.

Com informações da assessoria