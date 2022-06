Deputados defendem agenda social de Bolsonaro na Capital

“Motociata” fica para segundo plano na visão dos parlamentares Bolsoanristas

O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), virá ao Estado nesta quinta-feira (30), e políticos Bolsonaristas, dispensam a “motociata”, mas defendem agenda política de política social.

O Portal O ESTADO MS procurou os deputados da ala patriota, e apenas o deputado federal Dr Luiz Ovando (PP), se pronunciou afirmando que respeita a organização do evento com os apoiadores do presidente, mas reconhece a necessidade da entrega de moradias como primordial.

” A motociata é um evento paralelo à agenda do presidente que é a entrega de apartamentos no Jardim Canguru, fato que tem que ser celebrado porque é a demonstração de preocupação do presidente em melhorar a condição habitacional do cidadão brasileiro. Comemoração, opta-se pelo mais atraente e agradável para o visitante.”, pontuou o deputado Dr.Luiz Ovando.

Ovando acompanhará a ex-ministra da Agricultura e deputada federal, Tereza Cristina nas agendas políticas.

“O presidente Bolsonaro sabe que está em casa ao vir para Campo Grande. Sempre foi muito bem recebido pelos seus apoiadores e amigos e agora não será diferente, principalmente pela importância do evento, onde ele entregará casas populares, sendo um dia especial para a população que recebe as chaves de sua tão sonhada propriedade. O direito à moradia é Constitucional, deve ser garantido a todos os brasileiros e isto está sendo feito pelo Governo Bolsonaro”, destacou Coronel David.

A cerimônia para entrega de casas do Residencial Jardim Canguru em Campo Grande acontecerá no endereço: Lote Urbano N°01, Quadra 37, Jardim Canguru, Campo Grande/MS às 10h30.

Em seguida está prevista a motociata logo após nos Altos da (Afonso) Pena.

“Eu sou autor do projeto do teste do pezinho ampliado e conseguimos comprovar ao ministério da Saúde que é muito mais barato tratar preventivamente e oferecer diagnóstico preciso a muitas famílias. Eu estou acompanhando de perto para ser cumprida a lei no MS e nos demais Estados”, afirmou o deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB).

O Deputado João Henrique Catam usou suas redes para apoiar o evento da motociata, para convidar a população participar do evento como forma de recepcioná-lo no Estado.