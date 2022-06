MS registra 92ª morte e 16 novos casos de Influenza “H3N2” em uma semana

O boletim epidemiológico da Influenza divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta quarta-feira (29) traz o registro de mais uma morte atribuída ao vírus H3N2 em Mato Grosso do Sul.

Esta é a 92ª morte por Influenza do tipo “A” H3N2 neste ano no Estado, além de um óbito por Influenza não ‘subtipado’. Em 2021, houve apenas 4 casos de mortes provocadas pelo tipo de vírus respiratório. Já em 2020, nenhum.

Os dados revelam ainda que 35,5% destas mortes são de idosos com pelo menos 80 anos de idade. Além do óbito, Mato Grosso do Sul registrou 16 novos casos confirmados de Influenza, chegando a 332 até agora em 2022.

A quantidade de casos notificados de hospitalizações por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) no Estado é de 7.710 neste ano.

Atualmente, 82 pessoas estão hospitalizadas com H3n2 diagnosticado. Ponta Porã segue a lista com 27 pacientes internados, em seguida aparece Ponta Porã, com 21.