Gestante é espancada duas vezes por marido em Dourados

Uma mulher grávida de 29 anos foi espancada duas vezes pelo marido na noite da última quarta-feira (24) na Vila Cuiabá, em Dourados. Ela foi socorrida e levada ao UPA.

No entanto, ao retornar para casa, foi novamente agredida. Além de estar grávida, a vítima é surda. Utilizando linguagem de sinais, ela denunciou o agressor. Enquanto prestava depoimento, começou a passar mal e teve que ser encaminhada para o HU-UFGD (Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados).

A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu. O agressor, de 23 anos, foi preso e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). O caso foi registrado como violência doméstica.

