Polícia interrompe extorsão por facção criminosa que terminou com perseguição e criminosos presos

Na manhã desta quarta-feira(24) policiais civis lotados no DRACCO – Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, tomaram conhecimento de uma extorsão em andamento. Segundo apurado, faccionados exigiam de uma família o pagamento da quantia de R$ 12 mil, que perdurava por algum tempo, inclusive já com investidas para o recebimento do valor sob ameaça de arma de fogo contra os familiares, como forma de intimidação.

Imediatamente após conhecimento dos fatos e da informação de que os criminosos iriam entrar em contato com a vítima no intuito de constrangê-la a prestar vantagem econômica indevida, os operacionais do DRACCO intercederam com vistas a cessar a ação criminosa. No momento da abordagem policial, os autores desobedeceram à ordem de parada, arrancando o veículo em disparada.

Em seguida, eles arremessaram o veículo contra os policiais, que, em legítima defesa e com intuito de parar os criminosos, efetuaram disparos de arma de fogo em direção aos pneus. Mesmo com o pneu furado, os autores seguiram em fuga pelas ruas do bairro Parque Dallas, até o momento em que perderam o controle e colidiram com um outro automóvel que estava estacionado em via pública.

Posteriormente, abandonaram o veículo em que estavam e continuaram a fuga a pé, até serem alcançados e presos. As diligências preliminares constataram que um dos criminosos estava foragido da justiça, com condenação definitiva de 16 anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas, após ter sido flagrado na traficância de 500 kg de maconha no ano de 2019 nesta capital.

Diante dos fatos, os autores receberam voz de prisão em flagrante pelos crimes de extorsão majorada pelo concurso de pessoas, desobediência, tentativa de homicídio, e foram conduzidos às dependências do DRACCO para as providências de praxe. Eles permanecerão presos à disposição da Justiça.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram